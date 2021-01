Covid, farmaci letali su due pazienti: arrestato un medico

Un medico in servizio in un pronto soccorso di un ospedale pubblico della provincia di Brescia è stato arrestato e posto ai domiciliari dai Carabinieri del Nas: è sospettato di omicidio per aver intenzionalmente somministrato a pazienti affetti da Covid farmaci a effetto anestetico e bloccante neuromuscolare, causando la morte di due di loro durante la prima ondata pandemica. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Brescia.