Covid, i più ricchi recuperano le perdite in 9 mesi, i più poveri in 10 anni

Il Covid aumenta le disuguaglianze. Le 1.000 persone più ricche del mondo hanno recuperato in 9 mesi le perdite avute con il Covid. I più poveri per riprendersi potrebbero metterci 10 anni. A calcolarlo è l’ong Oxfam nel rapporto “Il virus della disuguaglianza” diffuso al Forum di Davos, dal quale emerge che per la prima volta si potrebbe registrare un aumento della disuguaglianza economica in contemporanea in tutto il mondo. Le donne le più colpite. I 10 uomini più ricchi hanno guadagnato 540 miliardi di dollari da inizio pandemia: somma sufficiente a pagare il vaccino per tutti gli abitanti del mondo. (ANSA).