Covid, La Fipe sul piede di guerra: “Dall’1 febbraio riapriamo”

Catania – ‘Basta dal 1 febbraio riapriamo’: e’ lo slogan dell’iniziativa promossa da Fipe Confcommercio di Catania, che raggruppa ristoratori e gli operatori del mondo della somministrazione, che ha promosso una manifestazione per mercoledi’ prossimo, davanti l’ingresso di via Etnea della Villa Bellini. Una iniziativa, spiegano i promotori, autorizzata dalla Questura di Catania per protestare pacificamente contro la zona rossa e la chiusura di bar, ristoranti, pizzerie e le attivita’ di somministrazione in genere. Un’occasione, aggiungono, per far conoscere alla stampa e all’opinione pubblica la loro posizione in merito ai provvedimenti restrittivi adottati dal governo nazionale e da quello regionale. I ristoratori, spiegano, chiedono di tornare a lavorare e spiegano anche il perche’ e’ possibile riaprire le loro attivita’, La Fipe Confcommercio si rivolge ai presidenti del Consiglio dei ministri e della Regione Siciliana “confermando l’impegno a lottare contro il Covid, ma anche la ferma volonta’ di salvare l’economia del Paese”. (ANSA).