De Rose si presenta: “Dobbiamo fare grande scalata”

“Se sono qui c'è un motivo. Ho visto la squadra che è viva e ieri mi ha fatto una buona impressione. Ha tutto per fare bene e giocarsi la promozione in B”

PALERMO – Il Palermo sabato sera ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Francesco De Rose arrivato dalla Reggina e ieri, nella sfida contro il Teramo, ha trovato spazio.

Il centrocampista oggi ha svolto il suo primo allenamento con i compagni e dopo si è presentato in conferenza stampa: “Se sono qui c’è un motivo. Ho visto la squadra che è viva e ieri mi ha fatto una buona impressione. Ha tutto per fare bene e giocarsi la promozione in B. Adesso bisogna fare una grande scalata per giocarci i play off alla grande. Non ci ho pensato nemmeno un minuto ad accettare”.

De Rose ha parato del tecnico Boscaglia: “Lo conoscevo da avversario. È molto preparato, punta a limare tuti i dettagli. Questo può fare solo bene al gruppo. Il mister parla sempre per migliorare il gruppo e questo può fare solo piacere”.

“Questa estate – ricorda il nuovo arrivato – il Palermo mi ha cercato ma la Reggina mi riteneva incedibile e non c’è stato modo di trattare per il mio arrivo. Sono arrivato sabato in città e ho dato la mia disponibilità perché credo Nel progetto e nella squadra. Farò di tutto per dare il mio contribuito per una piazza così importante che merita di più”.

“In questo categoria – continua De Rose – se hai poca fame non vai da nessuna parte. Qui il gruppo è unito. Se siamo al nono posto vuol dire che dobbiamo dare qualcosa in più. Io sono venuto per dare qualcosa in più e guadagnare posizioni”.

“Sapevo che sarebbe potuto arrivare il mio momento. Il mister mi aveva chiesto e ho detto che ero disponibile. Sono qui per dare il mio contributo e aiutare tutti. Dobbiamo essere una famiglia”.

Sul suo ruolo De Rose ha parlato così: “A Reggio giocavo da play. Ero un play camuffato e io mi abbassavo a prendere palla. Il mister mi può utilizzare dove vuole, la cosa importante è rispettare il mister e fare cosa ci chiede”.