Giustizia, il governo Conte verso una nuova sfida al Senato

Il premier Giuseppe Conte sceglie per il momento di non dimettersi e si avvia a una nuova sfida dei numeri in Senato sulla relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, nonostante si faccia più forte di ora in ora il pressing per arrivare ad un Conte ter. Italia Viva è pronta anche ad astenersi, ma solo ‘se arriverà un segnale’. E un’apertura a Renzi non viene più esclusa categoricamente. Prime crepe, intanto, tra Pd e M5S sul blindare Conte a tutti i costi. C’è chi pensa a una maggioranza ‘Ursula’ con una parte di FI per garantire il Recovery. E, proprio sul Recovery Plan, oggi, convocato il tavolo tra Governo e imprese.