Meccanico di Giuliana ferito sul lavoro: è grave a Villa Sofia

GIULIANA – Un meccanico di Giuliana (Pa) di 52 anni si trova ricoverato in gravi condizione al trauma center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo dopo che in un deposito in contrada Senia un’auto gli è finita addosso ferendolo alla testa mentre lavorava. A chiamare i soccorsi il sindaco è stato Francesco Scarpinato. “L’elisoccorso ha portato l’operaio in ospedale a Palermo – dice – Non so cosa sia successo. Sulla dinamica non posso essere preciso”. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Corleone. “Le condizioni del paziente – spiegano i medici – sono molto serie. Ha diversi traumi. La prognosi è riservata”. (ANSA).