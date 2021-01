Palella e l’intercettazione con Enzo Ercolano VIDEO

CATANIA – Un audio che scotta, tra l’imprenditore Salvatore Palella ed Enzo Ercolano, figlio dello “Zio Pippo”, lo storico boss di Catania. A svelarlo è Report, il programma di Rai tre curato da Sigfrido Ranucci.

L’anticipazione

La trasmissione, in onda stasera dalle 21.00, si occuperà dell’acquisto dell’Acireale Calcio, di cui Palella diventa presidente nel 2013. “Un’esperienza che si conclude dopo pochi mesi – racconta Report – con i giocatori che protestano per gli stipendi non pagati e i tifosi che chiedono la cacciata del loro presidente”.

L’Acireale calcio

Nella vicenda dell’Acireale Calcio, e in particolare dell’acquisto del marchio della squadra, Palella viene intercettato nel processo Caronte con Enzo Ercolano.

Dal punto di vista penale, a processo concluso in Appello, gli inquirenti non hanno rilevato alcun addebito all’imprenditore Palella. Gli audio inediti del Ros dei Carabinieri – recuperati da Report – registrano la sfuriata di Enzo Ercolano nei confronti di Palella, “colpevole di aver disonorato la sua stessa famiglia”.