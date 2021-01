Paternò, Catalano: “Con Acireale tre punti fondamentali”

"Questi ragazzi lavorano tanto durante la settimana, con intensità e concentrazione. Questa è una squadra che non molla mai"

PATERNÒ – “Una partita difficile contro un’ottima squadra, abbiamo battuto una squadra attrezzata per vincere”. Così Gaetano Catalano, allenatore del Paternò, dopo lo strepitoso successo ottenuto contro l’Acireale. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei rossoazzurri ha poi proseguito: “Tre punti fondamentali a prescindere dal derby sentito, questi ragazzi lavorano tanto durante la settimana, con intensità e concentrazione – ha concluso Catalano -. Questa è una squadra che non molla mai”.