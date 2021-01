Torna il maltempo: venti di burrasca e allerta gialla in Sicilia

Domani una perturbazione atlantica, in rapido transito sulle regioni centrali adriatiche e meridionali, porterà un rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali dell’Italia al Sud. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile. L’avviso prevede dal mattino di domani venti da forti a burrasca nord-occidentali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca forte, specie sui settori costieri adriatici e ionici e lungo i crinali appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte. Valutata per la giornata di domani allerta gialla per rischio idrogeologico su Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata e su parte di Emilia-Romagna, Campania, Calabria e Sicilia. In particolare, “dal mattino di domani, martedì 26 gennaio 2021, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca nord-occidentali, con raffiche di burrasca forte, specie sui settori costieri ionici. Mareggiate lungo le coste esposte”.