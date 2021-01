Cantiere navale, la Cgil chiede un incontro al governo

PALERMO – Cgil e Fiom chiedono alla Regione un incontro urgente sui due bacini galleggianti da 19 mila e 52 mila tonnellate che da decenni si trovano in stato di abbandono dentro i Cantieri navali di Palermo. Per il segretario generale della Cgil di Palermo Mario Ridulfo e il segretario Fiom Palermo Francesco Foti “le due infrastrutture sono vitali per il futuro del Cantiere navale. In queste disastrose condizioni, i due bacini di carenaggio sono solo da ostacolo alle normali attività produttive del porto”.

L’incontro è stato chiesto all’assessore alle Attività produttive Girolamo Turano, con il coinvolgimento anche del presidente dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale Pasqualino Monti e del prefetto Giuseppe Forlani. Il 3 luglio 2019, all’iniziativa “Parla il cantiere”, organizzata da Fiom e Cgil, l’assessore Turano dichiarò che avrebbe convocato i sindacati, “ma malgrado le nostre numerose sollecitazioni non l’ha fatto”. Da un lato c’è il bacino da 150 mila tonnellate dell’Autorità portuale, la cui opera di completamento procede, dall’altra i due bacini di proprietà della Regione fermi e improduttivi. “Con l’impegno preso da Fincantieri di tornare a costruire navi a Palermo e di potenziare lo stabilimento – aggiungono Ridulfo e Foti – ci aspettiamo dalla Regione una risposta chiara sugli investimenti necessari a restituire la piena operatività al Cantiere navale, con la ristrutturazione dei due bacini di carenaggio, in difesa dell’ultima grande fabbrica rimasta a Palermo”. (ANSA).