Ferrandelli: “Modello Ursula? Sì da Roma a Palermo”

Una Grosse Koalition europeista per dare stabilità al Paese. Il modello Ursula potrebbe non essere più un sogno proibito, le dimissioni di Giuseppe Conte e l’incertezza imperante potrebbero cambiare le carte in tavola. Fabrizio Ferrandelli, responsabile nazionale “Lavoro e Mezzogiorno” di + Europa e consigliere comunale di Palermo, incrocia le dita e spera che il sogno diventi una solida realtà.

I limiti del Conte bis e una maggioranza alternativa

“Noi ci siamo opposti alla creazione del Conte bis ritenendo che non ci fossero le condizioni di discontinuità politica e progettuale per sostenere il governo. A distanza di alcuni mesi da quella scelta possiamo dire di averci visto lungo e di avere avuto ragione”, argomenta Ferrandelli. E aggiunge con un pizzico di soddisfazione: “Quello che contestavamo allora sono i nodi che oggi stanno venendo al pettine”. Nessun ritorno alle urne, dunque. Per i Bonino’s boys un’altra maggioranza non è soltanto auspicabile, ma possibile. “L’Italia non ha bisogno di una nuova campagna elettorale, ma di una seria campagna vaccinale. Comprendiamo perfettamente la crisi pandemica internazionale e l’esigenza di dare certezze dal punto di vista sanitario alla sicurezza della vita e alla stabilità economica a un Paese affamato e messo in ginocchio dalla crisi pandemica in piena fase di pianificazione delle somme europee del Recovery Fund”, spiega il punto di riferimento di +Europa in Sicilia. “Comprendiamo che lasciare il Paese in piena campagna elettorale non farebbe il bene dell’Italia ma forse di qualche forza politica a livello elettorale”, aggiunge. Tutte le strade portano in Europa, insomma.

Un fronte comune contro i sovranisti anche a Palermo

“Modello Ursula a Roma? Assolutamente sì”, conferma. “Del resto noi in Europa aderiamo all’Alde, i liberali e democratici sono i fondatori della maggioranza Ursula”, rivendica. Uno schema da replicare anche in Sicilia? ”Sarebbe un buon punto di partenza per i futuri appuntamenti elettorali a livello amministrativo”, ammette. Un ragionamento portato avanti dal deputato del Pd, Carmelo Miceli, che nei giorni scorsi aveva aperto alle forze moderate in vista degli appuntamenti elettorali palermitani e regionali. Un appello che Ferrandelli apprezza, ma non senza sottolineare di esserne stato, in un certo senso, il precursore siciliano. E ne rivendica la paternità. “Ferrandelli l’ha già fatto alle scorse amministrative palermitane e una parte del Pd palermitano ha aderito alle mie liste civiche che hanno anticipato questo schema per lasciare fuori i sovranisti e i populismi: allora la scelta non è stata compresa fino in fondo, in realtà nel giro di pochi mesi quella visione si affermava in Europa”, dice. “Mi fa piacere che un autorevole esponente della segreteria del Pd che apprezzo addivenga oggi a quella visione immaginando un allargamento Ursula aprendo ai moderati che si trovano a disagio con i sovranisti”, aggiunge.

Lo schema in vista delle elezioni regionali

Stesso schema per la partita siciliana. “Il modello Ursula non può essere preso a foglia di cipolla, lo stesso schema, cioè mettere insieme tutte le forze antisovraniste e antipopuliste, deve valere dal nostro punto di vista a livello nazionale, regionale e quindi amministrativo, soprattutto nelle grandi città. Nei piccoli centri le cose vanno diversamente perché ci si basa su logiche diverse quasi familiari”, argomenta. “Non possiamo immaginare una Regione a trazione Lega o FdI ma dobbiamo ragionare a partire dal fronte dei liberaldemocratici, di cui Azione e +Europa sono gli azionisti di maggioranza, con i moderati, con il Pd e con le forze ecologiste immaginando un’apertura a un progetto comune per dare stabilità governo della Regione e delle principali città che andranno al voto”.