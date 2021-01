Focolaio Covid in una Rsa abusiva: il sequestro del Nas

Sottoposta a sequestro preventivo, nel Teramano, una struttura ricettiva per anziani non autosufficienti completamente abusiva, al punto che gli operatori erano inquadrati come “braccianti agricoli”. Nella struttura registrate positività al virus Sars-CoV-2, sia tra il personale addetto all’assistenza sia tra gli ospiti, trasferiti negli ospedali della zona. Due donne e due uomini sono poi morti negli ospedali di Teramo e Giulianova. Nel corso delle indagini è stato accertato che al posto di una dichiarata “fattoria sociale”, vi era di fatto una residenza per ospiti anziani.