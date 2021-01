Impeachment di Trump, Biden: “Il processo in Senato va fatto”

Parlando dell’impeachment del suo predecessore, il neopresidente Usa Joe Biden dice che il processo in Senato deve essere fatto, anche se questo potrebbe ritardare l’attuazione della sua agenda. In un articolo di cinque pagine, al Senato l’atto d’accusa di istigazione all’insurrezione verso il tycoon, definito “una minaccia per la sicurezza nazionale, per la democrazia e per la Costituzione”. Intanto, a due settimane dall’avvio del processo, Trump sarebbe ancora alle prese col mettere in piedi la sua squadra di legali della difesa.