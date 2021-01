Palermo: Dario Mirri nella commissione di riforma Serie C

PALERMO – Il presidente del Palermo Dario Mirri inserit dal Consiglio Direttivo della Lega Pro tra i componenti della neocostituita Commissione di Riforma dei Gironi. Insieme a lui, per il girone C, anche il presidente del Monopoli Alessandro Laricchia, oltre a Michael Gandler (Como) e Andrea Bargagna (Pontedera) per il girone A, Augusto Patrignani (Cesena) e Roberto Cesati (Modena) per il girone B.

Si tratta del primo incontro del Consiglio Direttivo a seguito dell’insediamento, avvenuto lo scorso 12 gennaio nell’Assemblea Elettiva di Lega Pro, la sola tra le leghe calcistiche che ha eletto l’intera governance in presenza. Ampia è stata la condivisione rispetto agli obiettivi strategici del prossimo quadriennio, con particolare enfasi sul tema della sostenibilità economico-finanziaria.

In particolare, il presidente Ghirelli si è soffermato sulle misure che Lega Pro ha richiesto al Governo, a partire dall’estensione del credito di imposta sulle sponsorizzazioni al 2021 con lo stanziamento di ulteriori 90 milioni di euro. Tra le altre misure, un fondo a copertura delle spese sanitarie sostenute dalle squadre di Serie C durante la pandemia e interventi di liquidità con finanziamenti erogati dall’Istituto del Credito Sportivo.