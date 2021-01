Palermo, D’Este: “Forse serve un altro allenatore”

PALERMO – “Giocare al Palermo è facile, quando ci sono problemi c’è il pubblico che ti spinge. Non tutti i giocatori sono uguali, per indossare la maglia rosanero bisogna avere un certo carattere. Per esempio io avrei giocato con il Palermo a vita”. Così Maurizio D’Este, ex giocatore del Palermo, intervistato da TRM. “Paga sempre l’allenatore, anche se è bravo – ha proseguito D’Este -. Non ho mai visto un tecnico non contestato quando la situazione va male. Boscaglia in un’altra squadra magari fa vincere il campionato, forse per il Palermo ci vuole un altro allenatore. A meno che i rosa non trovino la quadra da qui alla fine della stagione. Spero di tornare presto a Palermo, perché mi manca troppo, sarebbe il mio sogno”.