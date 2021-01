Palermo, Di Gaudio quasi sfumato: la concorrenza è forte

Il Palermo ha acquistato il centrocampista Francesco De Rose e ha fatto un tentativo per l’esterno d’attacco Antonio Di Gaudio che, sembra, non dovrebbe comunque arrivare in Sicilia.

L’attaccante, scrive “TuttoC.com”, non è convinto di trasferirsi al Palermo e nel frattempo altre squadre si fanno avanti. Una di queste è il Mantova che cerca rinforzi per la seconda parte di stagione e per mantenere la posizione in classifica che la vede in zona play off.

Oltre al Mantova, sul classe ’89 ci sono squadre di Serie B in particolare la Salernitana e il Frosinone.