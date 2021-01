Trovato in possesso di 34 dosi di cocaina: arrestato 32enne

RIPOSTO – Un arresto per spaccio. I Carabinieri della Stazione di Riposto hanno arrestato nella flagranza il 32enne Antonino Bonaccorso di Mascali, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari di pattuglia, nel corso di un servizio volto a prevenire la diffusione del coronavirus, in quella via Archimede hanno imposto l’alt ad uno scooter elettrico condotto dall’uomo. Questi, manifestando un eccessivo nervosismo, ha spinto i militari ad approfondire il controllo con conseguente perquisizione del mezzo, al termine della quale sono stati rinvenute e sequestrate 34 dosi di cocaina, già pronte per essere smerciate, nonché 22 grammi della medesima sostanza ancora in pietra e 220 euro in contanti, presumibilmente incassati dalla pregressa attività di spaccio.

La perquisizione, estesa nell’abitazione del pusher, ha altresì permesso di rinvenire del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.