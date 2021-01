Allaccio abusivo all’acqua: donna denunciata per furto

ADRANO – Denunciata per furto di acqua. Una donna di Adrano è stata denunciava in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per aver rubato acqua ai danni della società ACOSET di Catania. La polizia, individuate e accertate alcune irregolarità, aveva denunciato, nelle scorse settimane, sei persone che avevano allacciato abusivamente il proprio impianto alla rete idrica, evadendo in tal modo ogni pagamento del canone a discapito della società erogatrice. Successivamente, eseguiti ulteriori mirati e oculati controlli, gli operatori hanno identificato un’ulteriore responsabile, una donna di anni 35.