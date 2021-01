CATANIA – Uno dei giovani che si è messo in mostra con la maglia del Catania è Kevin Biondi. Il giocatore, cresciuto nel club etneo, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e la società vorrebbe rinnovare oppure monetizzare al massimo per non perderlo a zero, ma non sarà facile.

Intanto, scrive “NewsCatania”, per il classe ’99 si è fatto avanti il Pordenone. Il Catania non ha chiuso le porte e sta trattando per guadagnare il più possibile.