Dissuasori meccanici agli ingressi: Piazza Teatro diventa pedonale

CATANIA – Piazza Teatro Massimo finalmente pedonale. Uno dei luoghi simbolo del centro storico di Catania, è diventata un’effettiva area inibita al traffico veicolare con dissuasori e atti amministrativi dell’amministrazione comunale che le attribuiscono <<dignità>>. Non più quindi Ztl, puntualmente violata.

L’iniziativa

L’iniziativa promossa dal sindaco Salvo Pogliese d’intesa con l’assessore alla mobilità Pippo Arcidiacono rientra nell’ambito del coordinato piano di provvedimenti che viene gradualmente attuato al fine di integrare le aree a fruizione pedonale nella zona urbana. di vie e piazze cittadine per aumentare la vivibilità in città.

Il sindaco

“Dopo piazza Duomo, piazza Dante e via Crociferi – ha spiegato il sindaco Salvo Pogliese- ora anche tutta la vasta area del Teatro Massimo diventa uno spazio libero per essere vissuto in massima sicurezza, dai residenti e dai cittadini e quando torneranno anche dai turisti in visita a Catania. Ci stiamo muovendo secondo una logica di dare finalmente concretezza a provvedimenti che erano tali solo sulla carta, sia per l’indisciplina degli automobilisti e sia per l’oggettiva difficoltà a fare controlli tutto il giorno, con scelte chiare e nette”.

L’appello

“Ci appelliamo ancora una volta al buon senso di automobilisti e cittadini, per preservare questi gioielli del nostro centro storico. Ringrazio per questa costante attività di monitoraggio e innovazione l’assessorato alla mobilità retto da Pippo Arcidiacono e il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, che cura ogni dettaglio anche della collocazione di elementi di arredo urbano tipo dissuasori stradali fissi e mobili a protezione dell’area pedonale, in sintonia alle esigenze che vengono rappresentate anche dall’associazionismo, a cui riconosciamo una funzione importante di stimolo a compiere scelte condivise e a cui siamo sempre aperti al confronto”.

I confini dell’area pedonale

In concreto l’area pedonale, con uno specifico provvedimento dell’Ufficio Traffico Urbano, è ora effettiva nelle seguenti aree: piazza Vincenzo Bellini; via Teatro Massimo, dal civ. 23 a piazza Vincenzo Bellini; via Michele Rapisardi; via Maria Callas; via Giuseppe Perrotta; via Leonardi, da via Maria Callas a via Pulvirenti; via Landolina, da piazza Vincenzo Bellini a via Valle. Sono garantiti gli accessi dei mezzi in servizio di emergenza, della polizia e dei residenti diretti a garage o aree scoperte private adibite a parcheggio.

In via temporanea, in attesa dell’installazione di un pilomat elettrico, per garantire l’accesso ai mezzi da via Sangiuliano è stato lasciato un varco per garantire il passaggio esclusivamente ai residenti e al soccorso pubblico, che verrà comunque opportunamente presidiato.