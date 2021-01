Etna: storia, itinerari, gusto. Guida dedicata al Vulcano FOTO

Le Guide di Repubblica tornano in Sicilia, e lo fanno con un un volume dedicato interamente all’Etna e al suo territorio, in edicola dal 27 gennaio e successivamente in libreria. Ben 288 pagine che raccontano una delle realtà più affascinanti e iconiche dell’Isola, tra racconti d’autore, interviste, itinerari naturalistici, curiosità, focus sui comuni del Parco dell’Etna e quelli più rappresentativi della zona etnea. Alla realizzazione della pubblicazione ha collaborato anche Turi Caggegi, una delle voci fotografiche del Vulcano più apprezzate (ed è l’autore degli splendidi scatti che pubblichiamo).

Le foto di Turi Caggegi

“Nel pensare ad una Guida interamente dedicata all’Etna e al suo mondo, ai suoi protagonisti, alla sua storia, alle sue abitudini, abbiamo provato a fermare il tempo, cercando di coglierne gli aspetti più curiosi, tratteggiando i personaggi più rappresentativi, raccontando le storie più affascinanti e fornendo in tempi di paure e incertezze una sorta di vademecum per la ripartenza- scrive il direttore delle Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa – Difficile trovare in Sicilia e in Italia luoghi talmente identitari, ricchi di storia, pieni di fascino, di così eclatante bellezza.”

Il volume, diviso in sezioni, si apre con i racconti inediti di scrittori come Francesco Merlo, Cristina Cassar Scalia, Silvana Grasso e Silvana La Spina, ognuno con il suo punto di vista particolare, il suo bagaglio di ricordi e suggestioni legate alla figura dell’Etna. Ogni racconto è stato illustrato da artisti contemporanei siciliani, da Fulvio Di Piazza a Fabrice De Nola, da Laboratorio Saccardi a Loredana Salzano.

Si prosegue con le interviste a personaggi legati a questa zona: Leo Gullotta, catanese doc, Licia Colò, che ha dedicato interessanti documentari televisivi all’Etna, ma anche Jim Kerr, leader dei Simple Minds, innamorato del vulcano che lo ha portato a comprare casa e investire a Taormina, e infine un focus dedicato ai luoghi, musicali e personali, di Franco Battiato.

Si entra nel vivo con gli itinerari naturalisti, tra grotte e piste da sci, fiumi e laghi, escursioni nella Valle del Bove o ai crateri sommitali, fino ai sentieri che la Guida divide a seconda delle stagioni più indicate per goderseli al meglio.

Senza dimenticare le peculiarità legate all’Etna, a’ Muntagna, come viene chiamata dagli abitanti alle sue falde: Patrimonio Unesco, certo, ma anche fonte inesauribile di miti e leggende, meta del Grand Tour di intellettuali di un tempo ma anche di imprenditori e regali di oggi, da Bernie Ecclestone al principe Carlo.

E poi le interviste e i ritratti delle persone che vivono quotidianamente questa realtà, con la sua magia e i suoi contrattempi, impegnandosi per la sua valorizzazione: dai vulcanologi ai produttori di vino, dagli artisti agli esperti di funghi, dalle guide alpine agli animatori culturali.

Un mosaico di storie, dunque, ma anche di sapori, con la segnalazione di oltre 147 ristoranti, 85 luoghi del gusto per fare spesa dei prodotti del territorio, 60 dimore di charme dove rilassarsi, fino ai focus sulle eccellenze locali (dal vino al miele di Zafferana Etnea, dalle fragole di Maletto al cavolo “trunzo” di Aci o il pistacchio di Bronte) e infine le ricette degli chef, tra storiche trattorie e nuove realtà gourmet.