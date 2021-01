Morgana: “Il calcio dilettantistico deve ripartire”

“Il calcio dilettantistico è fermo da ottobre con un atto di assoluta miopia ma intanto la curva dei contagi si è sempre impennata in maniera significativa perché non si sono rispettate le regole e si sono fatti assembramenti: non voglio fare polemiche ma il nostro calcio che responsabilità ha? È stato fermo, non ha causato alcun contagio”. Lo dichiara Sandro Morgana, presidente della LND Sicilia, ai microfoni di “goalsicilia”.

“La ripartenza è il primo punto del mio programma. Voglio che si ricominci a giocare a calcio. Il Ministro ha aperto alla ripresa delle attività regionali e ha parlato di aiuti alle società dilettantistiche per l’effettuazione dei tamponi, a febbraio dobbiamo ripartire con l’Eccellenza, Eccellenza femminile e Serie C 1 di calcio a 5 perché per il sistema di promozioni e retrocessioni sono direttamente collegate ai campionati di interesse nazionale che al momento sono in corso. Ma dopo di ciò dobbiamo ripartire con tutti gli altri campionati siciliani, dobbiamo restituire la normalità agli sportivi siciliani”.

“Se, come auspichiamo, continua Morgana, si ripartirà entro la fine di febbraio, riusciamo tranquillamente entro il 30 giugno a completare il campionato regolarmente, andata e ritorno. Se dovessimo andare oltre fine febbraio, incontrerò le società e vedremo il da farsi”.