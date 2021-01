Palermo, conclusa la vendita delle maglie per beneficenza

PALERMO – Nel match contro la Virtus Francavilla il Palermo è sceso in campo con la maglia con scritto “Peter Pan” per sostenere l’asilo distrutto. Queste maglie sono andate all’asta, che oggi si è conclusa.

Per questa vendita, scrive il Palermo sul proprio sito ufficiale, sono stati raccolti ben 5.406 euro.

Oltre 350 persone hanno fatto in totale più di 1400 offerte per le 23 maglie all’asta, superando in alcuni casi anche i 500 euro a maglia. Entro qualche giorno i fondi saranno versati da Maredolce direttamente sul conto messo a disposizione dal Comune di Palermo per sostenere l’asilo. E, appena possibile, andremo fisicamente a onorare il Peter Pan: “solo chi sogna può volare”