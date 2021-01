Palermo, Valente: “Classifica non rispecchia nostro valore”

PALERMO – “Punto tutto sul Palermo, il campionato inizia ora. Finora è stato un campionato al di sotto delle nostre possibilità, facciamo autocritica perché la classifica non rispecchia il nostro valore. Inizia un nuovo campionato e non possiamo fallire”. Così Nicola Valente, esterno d’attacco del Palermo, in un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Corriere dello Sport. L’ex Carrarese si è poi soffermato sulla delusione dei tifosi rosanero per i risultati fin qui ottenuti dalla squadra: “Normale che da una città come Palermo le aspettative siano alte – ha ammesso Valente -. Andiamo avanti insieme! C’è da salvare la stagione e siamo ancora in tempo. Il nostro punto di forza è la compattezza grazie alla quale abbiamo superato un periodo drammatico dovuto alla pandemia. Nessuno si è tirato indietro”.

La classifica non soddisfa nessuno dal presidente, fino ad arrivare a calciatori e tifosi: “Ognuno di noi spera di raggiungere l’obiettivo più alto, altrimenti meglio smettere di giocare. Non fasciamoci la testa, guardiamo sempre avanti. Come affrontare il Potenza? Come fosse la capolista: umiltà, rispetto e cattiveria per ottenere il massimo. Boscaglia come l’ha presa? E’ incaz…to ed è giusto così perché potevamo dare molto di più. Futuro? Vorrei rimanere qui il più possibile, una piazza come questa non si può rifiutare. Sarei pazzo – ha concluso Valente -. Mi sento nei migliori anni della mia carriera, posso ancora fare grandi cose, spero proprio con il Palermo”.