Paternò, Catalano: “Col Troina partita importante”

PATERNÒ – “Ormai la sfida con l’Acireale è il passato. Abbiamo affrontato la partita che ci dato alcune difficoltà abbastanza bene e siamo riusciti a portare a casa tre punti importanti. Non c’è tempo per rifiatare che già c’è un’altra partita importante col Troina”. Presenta così la gara di recupero Col Troina, il tecnico del Paternò, Gaetano Catalano. Intervenuto in conferenza sta l’allenatore dei rossoazzurri ha poi proseguito: “Chiederò ai ragazzi di avere continuità su quello che abbiamo fatto. Domenica scorsa con l’Acireale abbiamo fatto la gara che ci aspettavamo. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo sofferto, ma alla fine abbiamo portato a casa il risultato. Col Troina sarà una gara diversa, andiamo ad affrontare una squadra che lotta per non retrocedere e ha bisogno di punti, ma noi dobbiamo continuare a fare ciò che abbiamo fatto finora, essendo cattivi e concentrati per portare via un risultato positivo”.

Infine, ancora sulla vittoria contro l’Acireale e lo spirito che serve per proseguire il momento positivo, Catalano ha concluso: “Abbiamo dato una soddisfazione ai nostri tifosi e alla città, ma l’euforia domenica finisce, lo sappiamo. Bisogna riprendere i concetti che avevamo già con concentrazione e determinazione. Se questo avviene vuol dire che stiamo crescendo come gruppo e stiamo raggiungendo una maturità giusto per quello che serve alla squadra”.