Shoah, oggi la Giornata della memoria: iniziative in tutta Italia

Numerose iniziative sono in programma oggi in tutta Italia per la Giornata della Memoria, il 27 gennaio del 1945 quando le truppe sovietiche dell’Armata Rossa arrivarono al campo di sterminio di Auschwitz. Le celebrazioni ufficiali si terranno al Quirinale, alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Sarà presente anche il premier dimissionario, Giuseppe Conte. Saranno premiate le scuole che si sono distinte nel concorso ‘I giovani ricordano la Shoah’, giunto alla sua 19/ma edizione.