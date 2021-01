Stasera in tv la Juventus e un nuovo reality

Cosa c’è stasera in tv? Prendendo visione della varietà del palinsesto, il pubblico potrà scegliere tra eventi calcistici, talk show ideati dalle redazioni dei telegiornali, cinema e serie tv. Torna un’altra puntata del seriale Made in Italy.

Su RAI 1, alle 20.45, andrà in onda l’evento calcistico della Coppa Italia. Le squadre che scenderanno in campo saranno la Juventus contro la Spal.

Su RAI 2, alle 21.20, verrà trasmessa la prima puntata del gioco didattico, con istruttori militari, “La caserma”. Il docu-reality si presenta come un esperimento sociale in cui i protagonisti sono quindici ragazzi e sei ragazze, appena maggiorenni, che vivranno un’esperienza estrema e sconosciuta. Senza internet e senza social, questo programma aiuterà i ragazzi under 30 a riflettere. Le parole d’ordine saranno: disciplina, doveri, convivenza, addestramenti ed esercitazioni.

Su RAI 3, alle 21.15, verrà trasmesso “Chi l’ha visto?”, il programma di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli. Durante la puntata di questa sera, le indagini verteranno sull’influencer che aveva fatto finta di scomparire. Non mancheranno gli appelli, le segnalazioni e le richieste di aiuto di persone in difficoltà.

Su RETE 4, alle 21.25, verrà trasmesso “Stasera Italia – Speciale Tg4”, il telegiornale – talk show di dibattito e di attualità ideato dalla redazione del Tg4. Conduce Barbara Palombelli.

Su CANALE 5, alle 21.30, verrà trasmesso il terzo episodio di “Made in Italy”. In questa puntata entrano in scena i protagonisti della moda italiana: Giorgio Armani e Valentino. Irene conquista la fiducia di Armani, interpretato da Raoul Bova, mentre fatica a essere ricevuta da Valentino, il quale vuole confrontarsi con Rita e non con Irene, la sua sostituta.

Su ITALIA UNO, alle 21.20, verrà trasmesso “Mission: Impossible V – Rogue Nation”. Ethan Hunt e il suo nuovo team deve affrontare una nuova missione impossibile: eliminare l’organizzazione criminale di agenti speciali molto qualificati, chiamata il sindacato. Per farlo, Ethan dovrà riunire la sua squadra, alleandosi con un’enigmatica ex agente del governo britannico.

Su LA7, alle 21.20, verrà trasmesso il TG La7 “Speciale crisi di Governo”, Il telegiornale creato per approfondire gli attuali casi di cronaca politica del nostro paese. Conduce Enrico Mentana.

Su TV8, alle 21.30, verrà trasmessa la prima puntata del talent show “Italia’s Got Talent 2021”, il programma basato sullo svago e sul talento, condotto da Lodovica Comello.

Su LA5, alle 21.15, verrà trasmessa la commedia sentimentale e familiare “Stuck in Love”. La storia di questo film ripercorre un anno della vita della famiglia Borgens e si incentra, soprattutto, sulle difficoltà affrontate nella vita di tutti i giorni. Il padre, scrittore di romanzi di successo, deve relazionarsi con una ex moglie esigente, con una figlia al college e con un figlio adolescente.