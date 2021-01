Truffa tabaccaio: rintracciato dalla polizia e denunciato

CATANIA – Nella giornata di ieri agenti del Commissariato Centrale hanno denunciato il pluripregiudicato D.M.L. classe 1975. Nei giorni scorsi un uomo ha presentato una denuncia per truffa nei confronti di un individuo che, qualificandosi per un lontano parente di un titolare di una tabaccheria, gli ha proposto l’acquisto di alcuni pacchetti di sigarette, il cui costo avrebbe subito un imminente aumento; costui, dopo aver ricevuto la somma di 70 euro dalla vittima, si allontanava facendo perdere le proprie tracce.

Personale della Squadra di P.G. del Commissariato, a seguito di tempestive indagini e attraverso la visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza delle attività commerciali presenti nella zona del reato, è riuscito a individuare l’autore della predetta truffa.

L’uomo che era stato più volte individuato e denunciato per la medesima tipologia di reato, risulta in atto sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, nonché alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. Il predetto è stato pertanto denunciato all’A.G. in stato di libertà per il reato di truffa aggravata.