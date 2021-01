Vaccini, Astrazeneca: “Non dirottiamo fiale verso altri Paesi”

“E’ falso che stiamo dirottando fiale verso altri Paesi a scapito dell’Unione. Non stiano violando il contratto”. Così Astrazeneca replica ai rilievi mossi dall’Unione Europea dopo l’annunciato taglio da parte dell’azienda del 60% delle dosi del proprio vaccino anti-Covid che verranno distribuite nel primo trimestre 2021 in Ue. Intanto ieri in Italia sono stati registrati 10.593 nuovi casi con 541 vittime. In Abruzzo rilevati tre casi di positività al Covid con variante brasiliana.