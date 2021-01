Zona rossa e solidarietà, ente di formazione dona cento pasti

Cento pasti per la popolazione palermitana della borgata Marinella. È questa l’iniziativa di solidarietà promossa oggi da “Ted Formazione”, ente nel settore della formazione professionale che ha deciso di mettere a servizio del quartiere i propri dipendenti e le proprie cucine così da fornire un pasto caldo agli assistiti dall’associazione di volontariato San Filippo Neri. “Nella crisi socio economica che stiamo attraversando – ha spiegato il direttore di Ted Formazione Toni Marfia – è, forse, una storia di ordinaria solidarietà ma attraverso la quale il nostro ente interpreta una missione: quella di essere a servizio della Comunità in siamo presenti, di essere punti di riferimento al fine di prevenire il ricorso da parte delle famiglie a forme di welfare illegali come quelle di cui raccontano le cronache negli ultimi giorni ”. I pasti sono stati realizzati nei locali dell’ente di Formazione di via Caduti del lavoro dagli allievi dei corsi di istruzione e formazione professionale della scuola. La brigata dei giovani cuochi è stata coordinata dai docenti Gaetano Guccione, Francesco Cangemi, Davide Pedullá e Giuseppe Vitrano. Nei centri di formazione professionale infatti le attività pratiche possono essere svolte in presenza. “Il fatto che i pasti siano stati preparati dai nostri allievi – ha aggiunto Marfia – ci dà particolare soddisfazione. Ciò fortifica infatti l’insegnamento al rispetto della dignità e dell’importanza del cliente, chiunque esso sia, che ispira le lezioni dei nostri corsi scolastici in ristorazione”. L’iniziativa sarà ripetuta domenica prossima a Monreale.