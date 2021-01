Catania, Lo Monaco: “Club sorride per trasferimento Gomez”

“L’interessamento fa sicuramente piacere. Penso che dopo aver fatto tanti anni di Serie A, tornare nella massima categoria per me potrebbe essere uno stimolo importante. Sulla carta siamo in presenza di situazioni di classifica complicate, ma lottare è una cosa che mi è propria: non mi spaventa”. Così l’ex dirigente di Palermo e Catania, Pietro Lo Monaco, in merito alla possibilità di un suo approdo nel club ducale. Intervistato da Tuttomercatoweb Lo Monaco si è anche soffermato sul passaggio di Alejandro Gomez al Siviglia: “Il Catania sorride per il ‘Papu’? Assolutamente sì. Un respiro per le casse societarie. Il Catania è attento anche ad altri ragazzi niente male girati a squadre di Serie A con accordi fatti a suo tempo. E poi c’è Pecorino“.