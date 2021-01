CATANIA – Colpo in entrata per il Catania. Secondo quanto riportato da Goal.com il club etneo avrebbe raggiunto l’accordo per l’arrivo di Franco Zucuilini, esperto centrocampista argentino con già diverse esperienze in Italia. Il classe 1990 ha militato in club dello calibro di Genoa, Verona, Bologna e Venezia. A breve l’ufficialità.