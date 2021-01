Covid e zona rossa, maxi controlli per gli automobilisti in viale Regione FOTO

PALERMO – Proseguono a tutto campo nei giorni che potrebbero essere gli ultimi in ‘zona rossa’ in Sicilia, i controlli anti Covid delle forze dell’ordine. Lunghe code e traffico rallentato nella mattinata di oggi, in seguito ad un posto di controllo rinforzato, con ben dodici pattuglie e quaranta uomini in azione in viale Regione Siciliana, all’altezza di piazza John Lennon.

Lunghe code sulla circonvallazione

Decine gli automobilisti sottoposti a controllo, che hanno mostrato l’autocertificazione ai carabinieri per giustificare i propri spostamenti. Il servizio, coordinato dal capitano Simone Calabrò, è stato disposto dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica e ha permesso di individuare varie irregolarità e di rintracciare gli automobilisti che si trovavano per strada senza alcun giustificato motivo, almeno tra quelli previsti dall’ultimo Dpcm contro il contagio e dall’ordinanza regionale.

“Ultimi giorni in zona rossa”

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, ma intanto la Sicilia continua a mantenere i nuovi contagi Covid sotto la quota dei mille casi al giorno, con un tasso di positività e un Rt che continuano a scendere. Ci si avvicinerebbe, secondo quanto ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, a lasciare la ‘zona rossa’. “