Covid: la Sicilia ancora sotto quota mille, ma ci sono altri 37 decessi

PALERMO – In Sicilia, nella settimana tra il 20 e il 26 gennaio, a differenza di altre regioni restano sotto la soglia di saturazione (rispettivamente 40% e 30%) i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica al 34% e terapia intensiva al 28%. Sul fronte dei vaccini, sempre dall’analisi di Fondazione Gimbe, emerge che in Sicilia sono 3.717 le dosi di vaccino consegnate per 100.000 abitanti (media Italia 3.567); lo 0,58% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale (media Italia 0,45%); 18% di dosi del vaccino somministrate a personale non sanitario (media Italia 22%).

I dati regionali

Sono 994 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia, su 22.761 tamponi processati con una incidenza del 4,3%. L’isola è settima per contagio dopo la Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte e Puglia. Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.371. Gli attualmente positivi sono 46.176, con un decremento di 854 casi rispetto a ieri. I guariti sono infatti 1.811. Negli ospedali i ricoveri sono 1.620, 33 in meno rispetto a ieri, dei quali 215 in terapia intensiva, 17 in meno rispetto ai ieri. La distribuzione nelle province vede Catania con 211 casi, Palermo 290, Messina 157, Trapani 98, Siracusa 95, Ragusa 14, Caltanissetta 54, Agrigento 49, Enna 26.

I dati nazionali

I casi totali da inizio epidemia sono ora 2.515.507, i morti 87.381. Gli attualmente positivi sono 474.617 (-3.352 rispetto a ieri). Sono invece 1.953.509 i pazienti dimessi o guariti (+17.220). In isolamento domiciliare ci sono 451.551 persone (-2.905Sono 14.372 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 492. Ieri i positivi erano stati 15.204 e i morti 467. Sono 275.179 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 293.770. Il tasso di positività è del 5,2%% (ieri era del 5,17%). I ricoveri in terapia intensiva per il Covid-19 sono in calo di 64 unità nel saldo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 102. In totale in rianimazione ci sono 2.288 persone. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 20.778 pazienti, in calo di 383 unità rispetto a ieri. (ANSA)