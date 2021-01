Dalla via Cipressi al Cep: droga da spacciare in casa, due arresti

PALERMO – I carabinieri hanno arrestato due palermitani M.S. 21 anno e G.O. 22 anni accusati di detenzione di droga. In un magazzino in via Cipressi in uso al giovane di 21 anni i militari hanno trovato mezzo chilo di marijuana, circa 200 grammi di hashish, diverso materiale per il confezionamento e 440 euro. In casa del giovane di 22 anni al Cep sono stati trovati 200 grammi di hashish. L’autorità giudiziaria ha convalidato i due arresti e disposto per il 21enne la misura cautelare degli arresti domiciliari. (ANSA).