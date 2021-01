Detenuto proteggeva lo spaccio con le telecamere: arrestato

CATANIA – Detenuto proteggeva lo spaccio con le telecamere. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 27enne catanese Salvatore Concetto Vaccalluzzo, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

All’inizio del mese di settembre 2020 era stato arrestato dai carabinieri perché trovato in possesso di oltre 3 Kg di marijuana e, per tale motivo, posto agli arresti domiciliari.

La visita inaspettata e repentina da parte dei militari, che avevano notato due assuntori abituali uscire dall’abitazione del 27enne, ha scombinato i piani del detenuto-pusher il quale, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 150 grammi di marijuana, suddivisa in 61 dosi.

E non solo. I militari hanno rinvenuto un bilancino elettronico di precisione, del materiale abitualmente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi da porre in commercio, nonché 30 euro in contanti probabilmente incassati dalla pregressa vendita della droga.

Il sistema

Il giovane spacciatore proteggeva l’attività illecita tramite un sistema di video sorveglianza che i carabinieri hanno provveduto a sequestrare insieme alla droga e il denaro.

L’arrestato, in attesa della direttissima, permane ai domiciliari.