Forniture di vaccini anti Covid: scontro tra Ue e Astrazeneca

Bruxelles chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza per pubblicare il contratto

Scontro Ue-AstraZeneca sulla mancata fornitura delle dosi previste di vaccino anti-Covid, con Bruxelles che chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza per pubblicare il contratto. In Italia sono state finora 1,6 milioni le somministrazioni eseguite, di cui 295.500 seconde dosi. Il tasso di positività risale al 5,1%. Altri 467 i decessi. In Perù superata quota 40 mila morti.