Gregoretti, Salvini arriva a Palazzo Chigi: “Ho difeso il mio Paese”

ROMA – “Qui Palazzo Chigi. Pronto questa mattina al processo per ‘sequestro di persona’. Da ministro ho difeso il mio paese, ridotto sbarchi e dispersi in mare, salvato vite, fatto risparmiare milioni e protetto gli italiani. Ne sono fiero”. Così su twitter il leader della Lega Matteo Salvini per l’audizione a Palazzo Chigi del premier dimissionario Giuseppe Conte, per il caso Gregoretti.



“Penso che il presidente abbia una posizione chiave in questo momento. E credo sia l’unico che ci possa dare indicazioni fondamentali per il processo” Lo ha affermato il Gip di Catania, Nunzio Sarpietro, prima di entrare a Palazzo Chigi, in merito alla deposizione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, come testimone, nell’ambito dell’udienza preliminare del procedimento Gregoretti per la richiesta di rinvio a giudizio di Salvini. “L’udienza – ha aggiunto – potrebbe durare un paio d’ore”. Alla domanda se le decisioni erano condivise dal governo il Gip ha risposto “non lo so…”.