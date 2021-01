Paternò, Catalano: “Sconfitta pesante che non mi aspettavo”

"Ho cercato di riparare ma non ci sono riuscito, spero che questa sconfitta ci faccia capire che se non si è umili e concreti si fa fatica in tutti i campi"

PATERNÒ – “E’ un sconfitta pesante che non ci aspettavamo. Abbiamo sbagliato approccio regalando un tempo al Troina. Abbiamo perso un po’ di umiltà e rabbia che avevamo”. Così Gaetano Catalano, tecnico del Paternò, al termine della partita persa contro il Troina. Un 3-0 pesante contro la formazione ennese: “La responsabilità è mia – ha sottolineato Catalano -. I ragazzi sono amareggiati, li avevo avvisati che la vittoria di domenica poteva essere un’arma a doppio taglio. Ho cercato di riparare ma non ci sono riuscito, spero che questa sconfitta ci faccia capire che se non si è umili e concreti si fa fatica in tutti i campi”.