Raizes Teatro, al via la campagna Climate Justice

Domani 29 gennaio la compagnia Raizes Teatro inaugura, con la presentazione del programma e la pubblicazione di Urban Life vs Wildlife, la campagna Climate Justice di Human Freedom 2021, un programma che mette in scena, attraverso le arti, i diritti umani. Sarà diretto da Alessandro Ienzi e realizzato in compartecipazione con Global Campus of Human Rights, Avant-GardeLawyers e dall’International Human Rights Art Festival di New York.

Urban Life vs Wildlife è il titolo dello spettacolo che mostra la vita metropolitana, e di come il suo inquinamento abbia effetti sulla popolazione, senza distinzione di classe.

Ma questo è solo uno dei tanti progetti artistici che saranno presentati. Ecco infatti l’intera programmazione:

– Il 6 febbraio, andrà in scena Concerto per il Clima, con Marina Mazzamuto e Alberto Santamaria, e le letture di Alessandro Ienzi ;

– Il 13 febbraio sarà la volta di Gunjur – Face the truth, con Lamin Drammeh. L’attore, di origini gambiane, ci racconta dello sfruttamento dei mari del Gambia da parte dei pescherecci industriali cinesi, che hanno affamato la popolazione locale distruggendo il mercato del pesce ;

– Il 16 febbraio, spazio a Memories from Capo Verde, interpretato da Patrick Andrade Mendes: il teatro e il documentario si fonderanno, accompagnando lo spettatore in un’esperienza a tutto tondo, alla scoperta delle meraviglie naturali di Capo Verde attraverso foto, video recitazione e racconto ;

– Il 20 febbraio Rosita e Ramon, con Stefania Blandeburgo, inaugura le collaborazioni di Raizes Teatro con le attrici e gli attori icone della città di Palermo. Blandeburgo porterà in scena la storia di una donna che vive in un’isola nel mezzo dell’oceano, luogo paradisiaco che però rischia di essere sommerso a causa dell’innalzamento del livello delle acque ;

– Ne La cosa, il 23 febbraio, Lorenzo Randazzo vestirà i panni di Salvatore Gurreri, attivista ambientale ucciso per essersi opposto alla costruzione del petrolchimico a Marina di Melilli. Lo spettacolo è stato registrato proprio nei pressi della casa di Gurreri, grazie al supporto del Comitato Stop Veleni ;

– Il 27 febbraio, infine, la conferenza di chiusura sarà arricchita dallo spettacolo Nicola – il Principe del mare con Giuseppe Di Raffaele, dedicato alla memoria della mattanza e all’isola di Favignana. Lo spettacolo è stato realizzato al Teatro Politeama di Palermo col supporto della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.

Ovviamente il progetto si è dovuto adattare alla situazione pandemica attuale, e così, alle ore 20 dei giorni indicati, gli spettacoli saranno pubblicati sulle pagine FB di Human Freedom 2021 e di Raizes Teatro.

Inoltre, saranno disponibili, dal giorno successivo, sul sito Human Freedom 2021 (https://www.humanfreedom21.com/) in forma del tutto libera e gratuita.

“Incredibile ciò che Raizes Teatro sta facendo. Nel corso della prima campagna sulla giustizia climatica i suoi attori andranno in scena ogni settimana con testi inediti che racconteranno storie dal mondo e sull’equilibrio tra la giustizia climatica e quella sociale. Gli attori di Raizes sono vivi e vogliono trasmetterlo – dice Alessandro Ienzi -. Questa campagna sarà anche l’occasione per una importante collaborazione con Stefania Blandeburgo, attrice di cui Palermo deve essere orgogliosa e da cui tutti noi stiamo imparando tanto. Continuiamo con passione e dedizione perché siamo certi che Human Freedom 21 sarà un successo.”