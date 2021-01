Scatta la perquisizione in carcere: scoperto un cellulare

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA)- Un telefono cellulare è stato scoperto dalla polizia penitenziaria di Barcellona Pozzo di Gotto in una cella del carcere Madia della città del Longano. Il telefonino, completo di sim card e di carica batterie, era in perfette condizioni. La scoperta è stata fatta durante una perquisizione della cella. Le indagini della penitenziaria sono, adesso, indirizzate a ricostruire i contatti telefonici del detenuto e su come il cellulare sia arrivato all’interno del carcere. Il segretario regionale dell’Osapp – Davide Scaduto – dichiara “che, seppur afflitto da una grave carenza di poliziotti penitenziari, il Reparto di Barcellona, ha eseguito l’operazione di polizia. È di tutta evidenza che operazioni di questo genere trovino il giusto riconoscimento. È veramente un fattore positivo che di recente, e finalmente, introdurre in un istituto penitenziario un cellulare è diventata una condotta penalmente rilevante”.