Secondo giorno di consultazioni al Colle: tocca a Iv e Pd

Secondo giorno di consultazioni al Quirinale per la formazione di un nuovo Governo: dopo aver sentito ieri i presidenti delle camere oggi Mattarella inizia a ricevere i partiti, tra cui Iv alle 17:30 e Pd alle 18:30. Domani tocca a M5s, Lega, Fi e Fdi. Dem e pentastellati blindano Conte. In Senato nasce intanto il gruppo di ‘responsabili’ Europeisti. Il caso Gregoretti: il gip di Catania ascolta oggi il premier in merito alla richiesta di rinvio a giudizio per Salvini. La tragedia di Piazza San Carlo a Torino: l’Appendino condannata a un anno e mezzo.