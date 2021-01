Stasera in tv Coppa Italia e il film su Elton John

Cosa c’è stasera in tv? Il pubblico potrà scegliere la programmazione preferita tra il film-evento dedicato alla vera storia di Elton John, l’evento calcistico della Coppa Italia, le serie tv, i programmi di approfondimento e una varietà di film, dal genere storico-biografico al genere drammatico e romantico.

Su RAI 1, alle 21.35, verranno trasmessi il nono e il decimo episodio della sesta stagione di “Che Dio ci aiuti”. Nella puntata di stasera, lo zio di Penny arriva in convento per adottare la bambina; Azzurra non si fida mentre suor Angela riconosce le buone intenzioni dell’uomo. Nel frattempo, Monica prenota una seduta dallo psicoterapista con Emiliano ed Erasmo, ferito da quanto gli è stato detto da Ginevra, ritorna al suo vecchio giro di criminalità; sarà successivamente assistito, come si vedrà nel secondo episodio trasmesso questa sera, da suor Angela.

Su RAI 2, alle 21.00, verrà trasmessa una nuova partita della Coppa Italia. Le squadre che scenderanno in campo in questi quarti di finale sarà il Napoli contro la Spezia.

Su RAI 3, alle 21.20, verrà trasmesso “Operation Finale”, un film storico-biografico che racconta la vera storia dell’agente segreto israeliano Peter Malkin, il quale riuscì a catturare Adolf Eichmann, il più noto criminale nazista, ideatore dei trasporti avvenuti durante l’Olocausto, fuggito in Argentina con l’obiettivo di rifarsi una vita.

Su RETE 4, alle 21.25, verrà trasmessa la diciannovesima puntata di “Dritto e rovescio III”, il programma di dibattito e di approfondimento politico condotto da Paolo Del Debbio. Ospite di questa sera, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che commenterà la situazione politica a seguito delle dimissioni del presidente del consiglio Conte. Nel corso della serata, ampio spazio verrà dedicato alla tematica circa le restrizioni anti-Covid e alla mancanza di vaccini.

Su CANALE 5, alle 21.45, verrà trasmesso un film-evento su uno dei protagonisti della musica mondiale, intitolato “Rocketman”, con Taron Egerton. Il film, basato su una storia vera, racconta la vita di Elton John, dai suoi anni da prodigio alla Royal Academy of Music.

Su ITALIA UNO, alle 21.30, verrà trasmessa la seconda puntata de “La pupa e il secchione”. Condotto da Andrea Pucci, il programma racconta il confronto tra due mondi all’apparenza lontani, il mondo delle pupe, il mondo dei secchioni e viceversa. Al fianco di Andrea Pucci ci sarà Francesca Cipriani, mentre tra gli ospiti di questa seconda puntata ci saranno: Cristiano Malgioglio, Carmelo Abbate, Natalia Titova e Diego Dalla Palma.

Su RAI MOVIE (canale 24), alle 21.10, verrà trasmesso “The Captive – Scomparsa”. Rayan Reynolds interpreta Matthew, il padre di Cass, una bambina rapita di cui si sono perse le tracce. Matthew dovrà aspettare otto anni, da quel tragico giorno, per iniziare a credere che la figlia sia ancora in vita. Sarà necessaria la collaborazione dei detective per cercare di chiarire il mistero della scomparsa e per mettere fine alla prigionia della giovane.

Su LA5 (canale 30), alle 21.10, verrà trasmesso il film romantico “Un’ottima annata”, con Russell Crowe. Il film racconta la storia di un’eredità, di un incontro e della nascita di un amore nelle terre della Provenza.