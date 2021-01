Taxi e Ncc, dal consiglio sì alle modifiche al regolamento

PALERMO – Sala delle Lapidi approva la modifica al regolamento su Taxi e Ncc. Un passaggio chiesto a gran voce dalla categoria e che consente di portare da uno a tre anni le procedure di vidimazione, di sospendere le licenze in caso di morte del titolare e di inasprire le pene per chi viola le regole. “La proposta di modifica sottoposta all’attenzione del consiglio comunale è frutto del costante confronto che il mio assessorato ha garantito con le associazioni di categoria dei tassisti – dice l’assessore alle Attività produttive Leopoldo Piampiano – Esprimo soddisfazione per l’esempio di buona amministrazione, risultato di una proficua sinergia con la rappresentanza della categoria, gli uffici del Suap, la competente commissione consiliare e con il determinante contributo di tutto il consiglio comunale”.

“Esprimo vivo apprezzamento nei confronti di tutti i gruppi politici presenti in consiglio comunale che hanno votato favorevolmente la modifica al regolamento Taxi e Ncc, modifiche necessarie per sostenere la categoria in un momento difficile come quello che stiamo attraversando – dice il presidente della Sesta commissione Ottavio Zacco – Le modifiche approvate dal consiglio comunale danno la possibilità di vidimare le licenze ogni tre anni e non più ogni anno, così come previsto nel vecchio regolamento, risparmiando di fatto le spese necessarie per la vidimazione annuale. Altro punto fondamentale è la possibilità in caso di morte del titolare della licenza di richiedere una sospensione per un anno, prorogabile per un ulteriore anno, affinché si dia la possibilità di conseguire i requisiti richiesti qualora il subentrante non ne sia ancora in possesso. Infine di rilevante importanza è la modifica che prevede la sospensione o la decadenza della licenza per reiterate infrazioni nell’arco di un anno solare e non di tre anni. Un’ulteriore dimostrazione di grande attenzione verso le categorie dei taxi e Ncc operanti nella nostra città da parte del consiglio comunale, giunto in questo anno nefasto che ha leso l’intero tessuto economico cittadino”.