Terremoto davanti le coste delle Marche: registrate due scosse

Due scosse di terremoto di magnitudo 3.5 e 3.1 sono state registrate rispettivamente alle 22:46 di ieri e stanotte alle 2:21 davanti la costa delle Marche, con epicentro non lontano dalla maceratese Civitanova e dalla fermana Porto Sant’Elpidio: nessun danno. Maltempo: allerta gialla per rischio idrogeologico oggi in Abruzzo; rischio valanghe in Friuli Venezia Giulia.