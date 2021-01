Viola norme anticovid: chiuso bar di via Vittorio Emanuele

PALAGONIA – I Carabinieri, nell’ambito dei servizi predisposti in ottemperanza delle disposizioni prefettizie per l’osservanza delle norme anticovid-19, hanno proceduto al controllo di un bar sito in via Vittorio Emanuele. Nel corso della verifica è emerso che il titolare del bar non aveva apposto all’ingresso dell’esercizio pubblico il previsto cartello che indica il numero massimo di persone ammesse all’interno, motivo per cui è stata elevata nei suoi confronti la prevista sanzione amministrativa, nonché disposta la chiusura dell’attività commerciale per la durata di 5 giorni.