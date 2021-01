Catania, Welbeck: “Rinnovo? Sto parlando con la società”

"Il mister ci ritiene tutti importanti e decide chi far giocare in base alla sue idee e all’avversario"

CATANIA – “La concorrenza in mezzo al campo fa bene, il mister ci ritiene tutti importanti e decide chi far giocare in base alla sue idee e all’avversario”. Questo il pensiero di Nana Welbeck, centrocampista del Catania. Intervistato da La Sicilia, il classe 1994 ha poi proseguito parlando della trattativa per il rinnovo del suo contratto col club etneo: “Qui sto bene, stiamo parlando con la società ma non credo sia un problema trovare un accordo”, ha concluso Welbeck.