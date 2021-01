Fly Volley Marsala, si prepara la sfida a Palermo

MARSALA (TP) – Non si sono ancora spenti gli echi del primo storico match nel campionato di B2 di Volley femminile, che ha sortito il successo per 3-0 sulla Nigithor di Santo Stefano di Camastra, che la A29 GesanCom Fly Volley Marsala sta definendo la preparazione al prossimo incontro che vedrà la squadra del Caffè Trinca Palermo calcare il parquet del Panathetico sabato 30 gennaio alle 18:00.

Il team palermitano guidato da Coach Pirrotta, vista la sconfitta interna contro Terrasini e forte di un Roster ben abituato alla categoria, dove spicca la presenza di Sharon Luzzi già martello della Sigel in A2, cercherà di incamerare i primi punti del campionato allo scopo di muovere la classifica.

Lucio Tomasella, dal canto suo, forte di un roster ben oliato nei meccanismi

della prima vittoria, cercherà di approfittare di questo secondo appuntamento casalingo per provare ad allungare il passo proprio nei confronti di una probabile diretta concorrente ad un posto sereno in classifica.

“Per questo match stiamo chiedendo massima concentrazione alle ragazze –

dichiara il DS Peppe Viselli – perché le avversarie sono molto esperte nella

categoria. Tutte le avversarie vanno affrontate con rispetto ed ogni partita ha sempre una storia diversa. Ho vista la squadra bella tonica e sono fiducioso nel lavoro svolto, sicuramente sarà una bella partita”.

Sarà possibile seguire la diretta video della partita sulla pagina facebook

della Fly Volley Marsala con il commento di Oreste Pino Ottoveggio e le analisi tecniche di Rossana Giacalone Caleca.