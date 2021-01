Fontana: “Promozione? Nulla è scontato, anche se sei il Palermo”

PALERMO – “Eravamo una squadra ben formata, erano stati fatti dei grandi acquisti su una base solida. Guidolin era un allenatore formidabile. Se Amauri non si fosse fatto male saremmo andati in Champions League, era fondamentale per il nostro gioco”. Questi i ricordi rosanero di Alberto Fontana. L’ex portiere del Palermo, intervistato da Il Giornale di Sicilia, ha ricordato la sua esperienza in Sicilia: “Nel bene e nel male, con tutti i suoi successi, Zamparini aveva costruito un Palermo importante, aveva una dimensione europea. Non riesco a spiegarmi tutto quello che è successo dopo”.

Infine, Fontana si è soffermato anche sul “nuovo” Palermo ripartito dai dilettanti e adesso nel campionato di Serie C: “Salire di categoria è molto più difficile in C rispetto alla B. Il girone meridionale è molto duro, Ternana e Bari hanno compiuto investimenti per la promozione diretta – ha concluso l’ex portiere -. Anche se ti chiami Palermo nulla è scontato“.