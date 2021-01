Il Foglio compie 25 anni e ritorna in edicola in Sicilia

Compleanno importante per Il Foglio. Il quotidiano diretto da Claudio Cerasa festeggia i suoi primi 25 anni e ritorna in Sicilia. Il giornale, infatti, si potrà (ri)trovare il fine settimana nell’Isola. A partire da domani, per un numero molto particolare. Insieme al quotidiano, che avrà una grafica rinnovata per l’occasione (con caratteri più grandi), i lettori troveranno anche un magazine, che ripercorre gli ultimi 25 anni di storia d’Italia.

“Abbiamo cercato uno slogan che potesse sintetizzare la fase e la nostra identità – spiega il direttore Cerasa -. Abbiamo scelto due parole ‘Svegliarsi ottimisti’. Noi col Foglio cerchiamo proprio di fare ogni giorno un appello agli ottimisti per mettere insieme le energie e per dare un po’ di positività. E per questa ricorrenza i lettori del Foglio troveranno un augurio importante da parte di una personalità delle Istituzioni”.

Il magazine sui 25 anni (che riproporrà contenuti del giornale fondato da Giuliano Ferrara tra cui le storiche vignette del compianto siciliano Vincino) potrà diventare il primo di una serie, un’ulteriore novità che si accompagna, sottolinea Cerasa, al nuovo sito, alle newsletter, ai supplementi e ai podcast, nuove declinazioni di un prodotto editoriale che da sempre rimarca la sua originalità nel panorama nazionale. “Diventiamo più grandi e ci teniamo a farlo insieme alla Sicilia, il luogo delle mie origini”, commenta il palermitano Cerasa.

(nella foto di Niccolò Caranti il direttore Claudio Cerasa)